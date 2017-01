Insolite: Un journaliste ghanéen se déguise pour obtenir des informations !

Anas Aremeyaw est un journaliste d’investigation au Ghana, connu pour ses techniques de travail plutôt loufoques. Le jeune homme n’hésite pas à se grimer totalement afin de résoudre ses enquêtes et les proposer ensuite aux grands médias du pays.



Depuis plus de dix ans, Anas Aremeyaw a eu l’occasion de se glisser dans la peau d’un agent de sécurité ou encore d’un clochard lui permettant ainsi de piéger des criminels à cols blancs, des juges, des trafiquants. Digne d’un héros de série policière américaine, le « journaliste-justicier » a aussi le mérite d’avoir réussi à démasquer des douzaines d’affaires de corruption et de crimes organisés au Ghana.



Par mesure de sécurité, le Ghanéen se déguise également pour exposer le fruit de son travail lorsqu’il donne des interviews ou est invité sur un plateau TV. Lors d’une conférence en 2013, c’est caché derrière un masque, qu’il s’est excusé de ses supercheries : « Je suis désolé. Je ne peux pas vous montrer mon visage. Si je le fais, les méchants s’en prendront à moi ».



Malgré sa détermination à combattre l’injustice par tous les moyens, Anas Aremeyaw culpabilise tout de même des conséquences de sa méthode : « j’ai dénoncé, fait honte et mis en prison ».

NegroNews