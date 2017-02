Insolite: un cambrioleur coincé à une fenêtre arrêté

La police pouvait à peine croire à cette chance unique de tomber sur un cambrioleur qui se débattait du haut d'une fenêtre où il était coincé.



Sean Crawshaw, le fameux cambrioleur âgé de 47 ans, a été retrouvé suspendu à la fenêtre d'une salle de bain.



Il avait tenté de rentrer dans cette maison de Radcliffe, à Bury, dans le Grand Manchester dont le propriétaire avait la soixantaine.



Celui-ci, de retour d'un tour aux boutiques, l'avait trouvé coincé sur le rebord de la fenêtre à environ 4,5m du sol après le retour d'un tour aux magasins.



Le cambrioleur Crawshaw, habitant de la rue James à Radcliffe, a été condamné à deux ans et cinq mois par le tribunal de Manchester Minshull le mois dernier.



Il avait plaidé coupable de cambriolage avec l'intention de voler après avoir été pris dans la fenêtre de la salle de bain dans la rue Bank en Décembre.



"Nous avons tous eu un petit rire à ce sujet plus tard, mais le propriétaire a été réellement assez ébranlé à ce sujet. Après tout, ce n'est pas agréable de se faire cambrioler sa maison et d'y retrouver le coupable", a déclaré Sergent Richard Garland, de la police du Grand Manchester.



