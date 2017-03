Installation d'une délégation spéciale à la mairie de Dakar, Moussa Sy écarte cette éventualité mais appelle ses collègues à la vigilance

L'incarcération du maire de Dakar et de ses collaborateurs n'aura pas d'incidences sur le fonctionnement de la municipalité. C'est l'assurance donnée par le maire des Parcelles Assainies Moussa Sy qui représentait le maire de Dakar Khalifa Sall à la conférence du réseau des villes sur le terrorisme.



En effet, Moussa Sy a écarté d'un revers de la main toute idée de" l'installation d'une délégation spéciale à la ville de Dakar. A l'en croire, l'équipe municipale en place dispose de toutes les compétences requises pour assurer la gestion de la mairie. "Ce n'est pas parce que le maire a été arrêté que l'on doit mettre sur pied une délégation spéciale. Le nouveau code général des Collectivités locales dit qu'il faut l'avis de la Cour Suprême pour l'installation. Ensuite, le président va prendre un décret. Nous n'allons pas inventer des choses sur cette question", clame-t-il avant d'appeler les partisans de Khalifa Sall à la vigilance face aux intentions du régime.



"Nos adversaires vont toujours essayer de nous chercher la petite bête. Nous savons qu'il y a un plan machiavélique depuis 2014 pour détruire le maire de Dakar et annihiler toutes les activités de la ville. Mais je peux vous assurer que les services et les commissions municipaux fonctionnent normalement", assure le maire des Parcelles Assainies qui se veut rassurant sur la capacité de la mairie à relever le défi. " Il n'y a que Khalifa Sall et le 3e adjoint au maire; Bamba Fall qui sont absents. Ses quatre adjoints sont présents à la mairie. A la direction des affaires financières, nous avons trois à quatre absents, nous allons nous mettre à leur place et continuer le travail", promet-il.

source: l'AS