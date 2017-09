Installation de la 13e législature : Wade lâche son mandat, Abdoulaye Makhtar Diop; Doyen d’âge

Abdoulaye Wade ne présidera pas l’installation de l'Assemblée nationale, comme prévu le 14 septembre prochain. Selon le journal Le Quotidien, le leader de la coalition gagnante Wattu Senegaal est en train de « finaliser sa lettre de démission » pour ainsi céder sa place à Toussaint Manga. C’est donc la fin d’un suspense.



Car, depuis un certain temps, certains pensaient que le «personnage imprévisible » pourrait bien surprendre son monde, en rangeant son statut de chef de l’Etat. D’autres en revanche, lui prête encore une certaine « hauteur », pour ne pas se « rabaisser » à la chambre basse. Mais dans son entourage, souligne le journal, il se dit d’ailleurs que le pape du Sopi a indiqué qu’il n’a jamais pensé siéger à l’Assemblée nationale et sa seule mission, était d’accompagner ses hommes, de les remotiver et surtout, de ne pas laisser son parti mourir de sa belle mort.



L’absence de Wade devrait être un désespoir pour les hommes du maire de Dakar qui comptaient sur lui pour obtenir la libération de leur tête de liste. Car, c’est un membre de la mouvance présidentielle, Abdoulaye Makhtar Diop en l’occurrence, qui va installer Moustapha Niasse ou quelqu’un d’autre le 14 septembre. 5e sur la liste proportionnelle dd Benno Bokk Yakaar, le Grand Serigne est le doyen d’âge. Il est né en 1946, à Dakar.



(F. Kagny)