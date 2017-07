Installation du comité électoral de Bby: Les partisans de Macky à l'assaut de Dakar

Aucune initiative n'est de trop pour remporter la bataille de Dakar. Et pour ce faire, la mouvance présidentielle ne compte pas lésiner sur les moyens pour les prochaines Législatives du 30 juillet. Ainsi, après la mise sur pied des différentes structures de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), les partisans de Macky Sall ont tenu hier, une réunion d'information pour l'installation de leur comité électoral.



La rencontre a réuni des responsables comme Seydou Guèye, Abdoulaye Diouf Sarr, Yakham Mbaye, Alioune Ndoye, Mame Mbaye Niang, la tête de liste du département de Dakar Amadou Ba ...



A la fin de leur réunion tenue à huis-clos, le porte-parole de l'Alliance pour la République (Apr) a fait savoir que cette rencontre était une réunion d'information. "Le Bby du département de Dakar travaille à mettre en place ses cadres, ses structures, à élaborer sa stratégie. Et aujourd'hui, était le jour choisi pour faire une restitution du cadre d'organisation qui devra accompagner la liste de Bby de Dakar", a fait savoir Seydou Guèye.



Ce dernier précise également, que l'ensemble des responsables départementaux se sentent investis et se sont engagés à accompagner la liste Bby dirigée par le ministre Amadou Ba.



"L'ordre du jour a porté sur un point d'information qui restitue le cadrage que nous avons retenu pour aller aux élections à travers la mise en place de notre comité électoral", explique le ministre porte-parole.



Il renseigne en outre que la décision majeure, reste la mise en place d'un comité ad hoc composé de six membres. La mission de cette structure, selon Seydou Guèye, est d'installer dans les 19 communes d'arrondissement, les différents comités électoraux qui devront prendre en charge le travail électoral.



Selon un responsable de la mouvance présidentielle qui a requis l'anonymat, dans chaque commune de Dakar, il y aura un comité électoral. Dakar vaut bien une messe !



Enquête