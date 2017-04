Inter Milan: quand Samuel Eto'o faisait pleurer un coéquipier avant une finale de Ligue des champions

Il ne faut pas beaucoup chauffer Samuel Eto'o pour lui faire parler des plus beaux moments de sa carrière. Dans une interview accordée à Sky Italia, le Camerounais est revenu sur la finale de la Ligue des champions 2010, qu'il a remportée avec l'Inter Milan face au Bayern Munich (2-0). L'ancien attaquant du club lombard a surtout insisté sur le rôle qu'il avait eu avant cette rencontre.

"Mourinho a fait quelque chose que peu d'autres feraient, raconte Eto'o. Il a fait sa causerie avant le match et après, a dit : "Maintenant Samuel va vous dire comment nous allons gagner." Je dois le remercier pour ça."



"Julio César était en train de pleurer"

"J'ai dit que j'avais joué de nombreuses finales mais que celle-là était la plus spéciale, poursuit la star camerounaise. Nous avons dû faire quelque chose pour les gens, pour la population intériste qui le méritait. J'ai dit: "Soit nous gagnons la Champion's League, soit nous mourons en essayant. Nous devons mourir sur ce terrain pour ramener à la maison cette coupe, ou nous allons mourir parce que nous ne retournerons par à Milan avec". Heureusement, tout s'est bien passé. Je me suis retourné après mon discours et Julio César était en train de pleurer." Rien que ça…



source:fr.yahoo



