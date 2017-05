Internationale libérale: Idrissa Seck élu vice-président

Le leader de Rewmi, Idrissa Seck a été élu ce samedi 20 mai, vice-président de l’Internationale libérale. Il a été choisi face à l'opposant guinéen, Cellou Dallein Diallo, candidat malheureux au poste.



L’Internationale libérale représente une fédération mondiale des partis politiques libéraux et radicaux (sociaux-libéraux) du monde entier, fondée en 1947 sous l’appellation Union mondiale des partis libéraux. Cette association a actuellement son siège à Londres.



La rencontre a eu lieu ce samedi à Andorre, un pays d’Europe enclavé entre la France et l’Espagne. C’est le sixième plus petit pays d’Europe.



Igfm