Interné à l’hôpital, le comédien, Diop Fall, perd l’usage de ses jambes et sollicite une aide pour son évacuation en France C’est la tristesse et la peur qui règnent au sein de la famille de Diop Fall. Ce dernier, artiste-comédien, est gravement malade et est, actuellement, interné à l’hôpital Aristide Le Dantec, depuis presqu’une semaine.



Rédigé par leral.net le Mardi 22 Août 2017 à 09:34 | | 0 commentaire(s)|

Actuellement, on ne connait pas véritablement de quoi il souffre. «Nous ne pouvons pas révéler la nature de sa maladie. L’usage de ses jambes est presque perdu», estime son épouse, dans L’Observateur



L’homme sollicite, aujourd’hui, un appui financier de bonnes volontés pour son évacuation en France, vu la gravité de sa maladie. Diop Fall fait partie de la troupe théâtrale «Royu kaay».



Actusen.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook