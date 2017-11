Internet : La Sonatel révolutionne l’utilisation d’internet, en déployant la Fibre Optique chez le client Après le lancement officiel de la fibre optique le 12 octobre dernier, Sonatel apporte aujourd’hui, grâce à cette technologie innovante, l’internet très haut débit à son premier client résidentiel. Pour affirmer le caractère stratégique du déploiement de la Fibre Optique et s’assurer qu’elle répond bien aux attentes de la population, le Directeur Général de Sonatel, M. Alioune Ndiaye, ainsi que le Président Directeur Général du groupe Orange, M. Stéphane Richard, ont ainsi rendu visite au 1er client fibré à la cité Keur Gorgui, témoignant ainsi de la réalité de la fibre optique au Sénégal, nous apprend un communiqué qui nous est parvenu.

Avec ses offres multi-play comme l’internet avec des débits pouvant aller jusqu’à 200 Mbits/s, la tv d’orange disponible pour tous et la téléphonie fixe, complètement numérique avec une qualité audio améliorée et des packages attractifs, la fibre selon le communiqué est, « une réponse à ceux qui veulent plus de rapidité, plus de confort et qui souhaitent utiliser des applications et des contenus demandant une grande capacité internet. La fibre va permettre de bénéficier de débits jusqu’à 10 fois supérieurs à ceux de l’ADSL.



Avec le Très Haut Débit, particuliers et entreprises peuvent dorénavant profiter d’une connexion ultra-rapide et bénéficier d’un débit confortable, stable et performant avec un rapport qualité/prix incomparable. L’expérience sera inégalée en termes d’utilisation avec un accompagnement par des équipes dédiées pour vivre une ‘’expérience Fibre Unique’’ ».



Lors de cette visite, Stéphane Richard, PDG du groupe Orange, a précisé qu’« Orange est un grand acteur du développement de la fibre optique et du très haut débit en France et dans le Monde. La Fibre est un choix global pour Orange, et le Groupe est numéro 1 de la Fibre en Europe. Je suis très fier de voir qu'Orange s'engage fermement au Sénégal sur la Fibre, afin d'amener vitesse et nouveaux services aux utilisateurs sénégalais », nous apprend toujours ledit communiqué.



Au moment où Alioune Ndiaye, DG de Sonatel, réaffirme que « le groupe Sonatel s’est toujours investi dans la modernisation de ses réseaux fixe et mobile afin de mettre à la disposition des Sénégalais les technologies les plus innovantes du secteur des télécommunications contribuant ainsi à faire du Sénégal un hub. Ainsi, le déploiement de la fibre optique pour la mettre à la portée de tous est une étape fondamentale dans notre projet de vulgarisation de l’internet ».



Ainsi, il est permis d'avancer que la fibre est une nouvelle opportunité pour le développement de l’économie numérique au Sénégal.



« Après l’ambitieux programme de déploiement de la 4G en cours dans toutes les capitales régionales, le groupe Sonatel réaffirme, à travers cet accès au très haut débit filaire, sa volonté d’être le partenaire de l’Etat du Sénégal pour l’émergence numérique du pays à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE).



En effet, ce projet revêt un enjeu majeur pour le développement de l’économie numérique de notre pays, notamment par sa capacité à améliorer de façon significative l’accès aux services numériques de toute la population et à confirmer le positionnement du Sénégal comme un hub dans la sous – région.



Le déploiement de la fibre se fait progressivement et une communication sera faite à chaque fois qu’un nouveau quartier sera fibré. La Fibre est aujourd’hui disponible à Keur Gorgui et au Plateau », a indiqué la même source.











