Internet mobile haut débit : Orange connecte Saint-Louis à la 4G

En plus de Dakar, Saly, Touba, Thiès, Tivaouane, Ziguinchor, la ville nouvelle de Diamniadio et Kaolack, la 4G est aussi disponible à Saint-Louis.



Saint-Louis, ville historique et touristique, ancienne capitale du Sénégal accueille la 4G. Le réseau internet mobile haut débit va être d’une grande utilité pour l’une des régions les plus visitées du pays. Sur le plan économique, social et environnemental, la région de Saint-Louis est un pont essentiel dans les relations transfrontalières au Nord. Les populations de cette zone septentrionale du Sénégal, ont aujourd’hui accès à la technologie 4G.



Les travaux d’extension du réseau sont encore en cours, mais on peut d’ores et déjà noter un taux de couverture satisfaisant des principales communes ; plus de 90% par exemple pour la ville de Saint-Louis. Avant 2018, Matam, Dagana, des localités de la même zone Nord (comme Thiago, Saed, Bokhol, Gaé, Guidakhar) seront entièrement couvertes par le réseau 4G d’Orange.



Depuis 2016, avec un démarrage au niveau de Dakar, de la petite Côte et de Touba, le déploiement de la 4G est en constante progression. Ainsi, l’extension de la couverture 4G, technologie que seule Sonatel a déployée parmi les opérateurs, se poursuit en 2017, avec plusieurs nouveaux sites dans la région de Dakar et dans les capitales des autres régions du pays pour faire profiter aux clients du meilleur de l’internet mobile haut débit.



Avant 2018, Tambacounda, Kolda, Kédougou, Sébikotane, seront totalement couvertes par le réseau 4G d’Orange, en plus du renforcement de la zone de Dakar pour davantage de confort de connexion.