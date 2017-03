Interpellation de Allé Fall pour vol avec effraction portant sur une valeur de quinze millions FCFA

Le 20 mars 2017, à 19 heures 30 minutes, les éléments de la brigade de recherches du commissariat central de Thiès ont conduit le nommé A. FALL alias « Moumeu" né le 27 juillet 1976 à Thiès, chauffeur domicilié à Cité Senghor. Il a été appréhendé suite à la plainte du nommé M. FALL, bijoutier, domicilié à Dakar. Le vol a été commis à Touba courant février 2017.



En effet, profitant de la prière tenue à la grande mosquée de ladite ville, le mis en cause avait forcé pour ouvrir le véhicule du plaignant et s’était emparé de son sac contenant des bijoux en or et en argent d’une valeur de douze millions (12 000 000) de francs et de l’argent liquide d’un montant de trois millions (3 000 000) de francs ainsi que ses deux téléphones portables.



Mis à contribution, le Commissariat Spécial de Touba a permis de localiser la détentrice du téléphone de marque Samsung appartenant à la victime. Après vérification, il s’agissait de la nommée M. GUEYE, épouse du mis en cause.

Au commissariat cette dernière portait même un bracelet et une bague que la victime a reconnus comme faisant partie des bijoux volés.



Interrogée sur procès-verbal la nommée M. GUEYE confirmera les avoir reçus des mains de son mari. Ce dernier, sourd muet a été interpellé dans la foulée. Son audition permettra dans la foulée de découvrir qu’il avait acheté avec le butin un véhicule pour un montant d’un million six cent mille francs, vendu une partie des bijoux en or au sieur A. B. NIASSE. Le véhicule a été récupéré et immobilisé au commissariat central de Thiès.

L’enquête ouverte suit son cours.





LE BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES

DE LA POLICE NATIONALE