Intervention militaire : « L'armée gambienne n'est pas assez forte face à celles du Sénégal et du Nigeria »

A en croire le chercheur Niklas Hutlin de l'université Georges-Mason aux Etats-Unis, le pari militaire est très risqué pour Yahya Jammeh puisque selon le spécialiste universitaire « l'armée gambienne n'est pas assez forte, surtout qu'il aurait en face de lui le Sénégal et le Nigeria qui sont des acteurs majeurs. »



Selon le chercheur Niklas Hutlin de l'université Georges-Mason aux Etats-Unis, le président gambien n'aura pas de chance en cas d’intervention militaire de la CEDEAO avec les armées sénégalaise et nigériane.





« L'armée gambienne n'est pas assez forte, surtout qu'elle aurait en face d’elle le Sénégal et le Nigeria qui sont des acteurs majeurs. Il n'a pas le soutien de sa population. Il n'a probablement pas le soutien de 100% des militaires, des policiers et des forces de sécurité donc, à mon avis, il va y avoir une issue assez courte et confuse à tout cela. », a-t-il déclaré au micro de RFI.



Récemment, le président de la Commission de la Cédéao, Marcel de Souza s’était montré menaçant. «Les forces de l’ensemble des pays de la Cedeao sont prêtes pour une intervention militaire en Gambie face à un éventuel refus de Yaya Jammeh de céder le pouvoir à Adama Barrow, vainqueur des élections passées. Les soldats sont prêts, ils n’attendent que l’alerte. Mais nous ne souhaitons pas en arriver à ce point. Le Président Macky Sall et ses pairs sont en train de faire revenir Yaya Jammeh à la raison», avait averti Marcel A. de Souza sur les ondes de la Rfm.



Il avait aussi indiqué que «Adama Barrow doit attendre le délai constitutionnel pour être conduit à la tête de la Gambie". "Toutes les stratégies vont être déroulées par l’ensemble des chefs d’Etats pour parler un langage de paix et envoyer un signal fort à Yaya Jammeh afin qu’il comprenne que nul ne peut s’opposer à la volonté divine», avait-t-il ajouté.



L’investiture d’Adama Barrow étant suspendue, la Cour suprême qui a été reconstituée dernièrement, va prendre connaissance ce 10 janvier de l'appel de Yahya Jammeh qui a contesté avec véhémence les résultats de la présidentielle ce 10 janvier. Et plus que jamais, l’annulation du scrutin de décembre dernier et l’organisation de nouvelles élections restent envisageable. A moins que...



Massène DIOP Leral.net

