Intervention militaire en Gambie: Ziguinchor commence à accueillir des réfugiés gambiens

La commune de Ziguinchor est depuis quelques jours une terre d'accueil pour les "réfugiés" Gambiens. A quelques heures de la fin de l'ultimatum lancé au le Président Yaya Jammeh, plusieurs d’entre eux ont préféré rejoindre la capitale du Sénégal pour se mettre à l'abri. L'information a été confirmée par un adjoint au maire de la ville Ziguinchor, interrogé par le quotidien L'Observateur. "Nous sommes informés de la présence de ces réfugiés ou migrants gambiens dans la commune et plus exactement dans les quartiers périphériques. Seulement, je dois vous dire que nous avons, pour le moment, eu des échanges avec le Préfet de Ziguinchor et il n'est pas exclu que nous mettions à la disposition de certains familles qui n'ont pas de terre d'accueil, le stade omnisport de Néma et certains sites que nous allons aménager", explique-t-il. Les dirigeants de la sous-région, se réunissent ce samedi 7 janvier 2017 à Accra pour prendre ce qu'ils appellent une "décision majeure" sur l'impasse politique en Gambie, a confirmé vendredi le porte-parole de la présidence nigériane. "Une décision importante sur l'impasse devrait être prise lors de cette réunion tout à fait importante", a déclaré Garba Shehu, porte-parole du président Nigérian Muhammadu Buhari, qui est le principal médiateur de la crise politique.