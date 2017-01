Intervention militaire en Gambie: le Forum du Justiciable recadre Me El Hadji Diouf sur la saisine de l’Assemble nationale

Le Forum du Justiciable prend le contre pied de l’avocat du peuple Me EL Hadji Diouf qui déclarait sur les ondes de la RFM que l'Assemblée nationale devait se prononcer sur l'envoi des troupes sénégalais en Gambie pour une intervention militaire. Pour le Forum du Justiciable précise qu'en l'espèce, les dispositions de l'article 70 de la constitution sénégalaise dont fait allusion Me EL Hadji Diouf et qui dispose que " la déclaration de guerre est autorisée par l'assemblée nationale " ne peuvent pas s'appliquer pour plusieurs raisons.



D'abord les décisions de la CEDEAO lient directement l'Etat du Sénégal qui est membre à part entière de la CEDEAO. Et en vertu du principe de la hiérarchie des normes (sous réserve de certains cas), les conventions internationales ont une valeur supérieure sur les normes nationales.

Ensuite ce n'est pas le Sénégal en tant que entité isolée qui déclare la guerre à la Gambie mais c'est plutôt la communauté CEDEAO.

Et enfin selon le Forum du Justiciable, l'utilisation du terme " déclaration de guerre " dans ce cas de figure serait inapproprié, mais il s'agit plutôt de rétablir la légalité constitutionnelle en Gambie.



Ainsi, le Forum du Justiciable invite le président Macky Sall et l’ordre des Avocats du Sénégal à se pencher sur le cas de Me El Hadji Diouf pendant qu'il est encore temps



