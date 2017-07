Intifada à Grand-Yoff : La caravane de Youssou Ndour attaquée, plusieurs militants de « Bby » blessés Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juillet 2017 à 12:35 | | 0 commentaire(s)| La caravane de Youssou Ndour, Mame Mbaye Niang, Souleymane Jules Diop, Cheikh Bakhoum est tombée, hier dans un guet-apens. De violents affrontements ont éclaté entre les caravaniers et les militants pro-Khalifa Sall qui les ont attaqués à la cité Millionnaire à Grand Yoff. Plusieurs militants ont été blessés.

Le passage de la caravane du mouvement « Fekke Macci Bool » de Youssou Ndour et ses camarades de la coalition Benno Bokk Yakaar à la cité Millionnaire de Grand Yoff, n’a pas été de tout repos. En effet, un groupe de militants pro-Khalifa Sall s’est posté face à la caravane, peu avant 19 heures à l’entrée du quartier, fief du maire du maire de Dakar et par ailleurs, tête de liste de Mankoo Taxawu Senegaal.



Ces jeunes ont fait pleuvoir plusieurs jets de pierres qui ont surpris les caravaniers. Et c’était le sauve-qui-peut, surtout que de jeunes, armés de coupe-coupe, ont dispersé la caravane des militants de Bby, qui ont pris la fuite. D’ailleurs, des armes à feu ont été brandies par certains militants des deux camps. Plusieurs blessés ont été dénombrés dans le camp des caravaniers.



Youssou Ndour et les autres responsables de Bby se sont barricadés dans leurs véhicules, entourés par leurs gardes du corps, pendant une trentaine de minutes. Ne sachant plus où donner de la tête, les caravaniers ont décidé de rebrousser chemin pour échapper à la furie de ces jeunes surexcités.



« À l’entrée de la cité Millionnaire, on a vu des nervis qui ont été recrutés par le maire de Grand-Yoff, Madiop Diop qui nous ont attaqués avec des jets de pierres », a expliqué Papis Montan Sonko, coordonnateur de la Cojer de Grand-Yoff. « Nous avons démarré notre caravane, on va continuer. Désormais, qu’ils sachent que c’est œil pour œil, dent pour dent », a ajouté ce jeune investi sur la liste.



Quant au ministre de la Jeunesse, Mame Mbaye Niang, il pense que le jeu vient de commencer. « Ce qui vient de se passer ne s‘est jamais produit à Grand-Yoff. On prône la paix, mais ça ne signifie pas qu’on est peureux. S’il y a quelques voyous qui ont décidé de saboter, nous aussi, on a les moyen de le faire. On va continuer notre caravane, je vais y retourner, de même que les responsables. On va jouer à ce jeu-là », a promis Mame Mbaye Niang.



Et comme redouté, les militants de Bby ont riposté, en saccageant la permanence de Khalifa Sall à Grand-Yoff. Cheikh Bakhoum a porté plainte contre le maire qu’il accuse d’être derrière cette attaque. L’édile Madiop Diop a, lui, aussi annoncé une plainte pour le saccage de leur permanence, il a promu qu’ils vont réagir à toute provocation.







Voxpopuli

