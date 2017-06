Investiture à Thiés: Idy ou Diattara ?

C’est toujours un épais voile de mystère sur certaines listes. C’est le cas de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal à Thiès. Si des gens continuent à dire qu’Idrissa Seck en est la tête de liste, des sources contactées disent qu’il n’en est rien.



Selon nos informateurs, Idrissa Seck a délégué le job à son second au Conseil départemental. Si cette version est confirmée, Yankhoba Diattara aura ainsi la lourde charge de faire face à Mamadou Lamine Massaly, tête de liste du Parti démocratique sénégalais et surtout, à la lourde machine de la coalition Benno Bokk Yakaar.



La coalition présidentielle, faut-il le rappeler, a des poids lourds dans la zone : Dr Augustin Tine, Abdou Mbow, Alioune Sarr, Mbaye Dione et la presque totalité des maires des communes rurales.



Les Echos