Investiture du président Adama Barrow à Dakar: les gambiens sursautent « we are free now » L’ambassade de la Gambie à Dakar (Ngor) a été prise d’assaut, ce jeudi, par une foule immense de gambiens venue assister à la cérémonie d’investiture du nouveau président élu de la Gambie Adama Barrow. Des visages radieux qui expriment certainement la satisfaction au nouveau président.

En effet l’ambiance a été au rendez-vous. Des jeunes vêtus de t-shirt blanc ou on peut lire « gambian has decided » pour montrer leur engagement pour le départ de Yayah Jammeh.



Apres le serment suivi du discours du nouveau élu Adama Barro sous la présence de haute autorité parmi lesquelles le premier ministre sénégalais Mohamed Boune Abdalah Dione et l’ambassadeur des USA au Sénégal les gambiens ont bloqué la route de Ngor en chantant accompagné de pas de danse. « we are free now » lancent certains. Pour cette jeune fille très excitée venu au Sénégal pour assister à cette solennité, « les gambien ont beaucoup souffert à cause de Yaya Jammeh et maintenant nous entrons dans une nouvelle ère avec Adama Barrow ».



Mais moment où la fête est célébrée à Dakar le président sortant Yayah Jammeh refuse toujours de quitter le palais et que Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté sur un texte de soutien à la Cedeao qui pourrait déployer des soldats en Gambie afin d'assurer la passation de pouvoir en Gambie.



