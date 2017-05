Investiture sur les listes de Benno, beaucoup d'appelés mais peu d'élus

"Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu seront élus. On n'investira que 150 personnes sur les différentes listes , même si naturellement, beaucoup de gens expriment le désir d'être candidats", avertit d'emblée Zator Mbaye, membre de la coalition présidentielle. et selon lui, c'est cela qui explique les remous notés au sein de la majorité présidentielle.



Zator Mbaye explique ainsi qu'une coalition forte de plus de 300 partis et mouvements politiques ne peut pas être muette. "Il ne faut pas rêver, même dans un seul parti, il y aurait des heurts si on investissait 150 personnes, à fortiori, une coalition de la taille de Benno Bokk Yaakaar. L'ambition, c'est le moteur de la vie", soutient-il.



A l'instar de la principale coalition de l'opposition, Mankoo Taxawu Senegaal, la mouvance présidentielle peine à trouver sa tête de liste nationale. Mais de l'avis du responsable des jeunes de l'AFP, cela importe peu. Selon Zator Mbaye, le plus important, c'est que les Sénégalais comprennent qu'ils doivent voter pour Benno. "Les camarades sont interchangeables, en plus, la liste n'est pas personnelle et nous avons la meilleure liste", soutient-il, en ajoutant qu'il ne doute pas un seul instant de la victoire de la mouvance présidentielle. Déclarant espérer 70% des suffrages.

.

source: walf quotidien