Investitures : La réaction de Mohamed Aly Séga Camara après son limogeage

Le désormais ex-Secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire, Mohamed Aly Séga Camara, qui vient de rallonger la liste des membres sabrés par le président Macky Sall, a fait face à la presse, ce vendredi pour commenter son exclusion de BBY.



Dans les locaux de l’agence du Conseil national de la sécurité alimentaire qu’il va d’ailleurs quitter définitivement, Mohamed Aly Séga Camara a laissé entendre : « C’est dans la presse que j’ai été informé des soi-disant raisons de mon limogeage. C’est hier, jeudi que j’ai reçu du Premier ministre par le biais de son Directeur de cabinet que j’ai été limogé et remplacé ».



Avant de poursuivre : «le divorce est consommé avec le patron de l’Apr. Il ne peut pas m’empêcher de continuer des activités politiques. Tout parti légalement constitué, a comme ambition, de diriger le pays. Cela a toujours été notre credo, depuis la création de notre Mouvement pour le Parti de la Construction (Mpc) en 2007».



Selon toujours Mohamed Aly Séga Camara, tête de liste de la coalition «Sopali », son parti n’a jamais été signataire d’une quelconque adhésion à Benno Bokk Yakaar, mais plutôt un protocole d’accord avec l’Apr.



«Nous avons en avril dernier, écrit au chef de l’Etat, lui faisant part de la décision de notre secrétariat exécutif d’aller sous notre propre coalition aux élections législatives. Lorsque j’ai appris que le Président de la république s’oppose à toute liste parallèle de ses alliés, je me suis préparé à toute éventualité.



Mon parti n’a jamais signé son adhésion à Benno Bokk Yaakaar. Nous avons signé un protocole d’accord avec l’Apr, le 21 octobre et cela, pour seulement le premier mandat de Macky Sall au pouvoir», a fait savoir Mohamed Aly Séga Camara.



Landing DIEDHIOU, Leral