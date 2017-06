Investitures à BBY Louga : le mouvement Vision républicaine se range derrière Moustapha Diop

Les investitures n’ont pas fait que des heureux dans les rangs de Benno Bokk Yakaar. Au lendemain de la publication des listes, certains ont failli s’étrangler colère en apprenant qu’ils ont été zappés.



Au sein du mouvement Vision Républicaine (VR), l’un des principaux alliés du Président Sall, la colère est d’autant plus grande que certains membres avaient même brandi la menace de votes-sanction. Et, il a fallu plusieurs semaines d’âpres tractations en haut lieu, pour que «les frustrés » décident de revenir sur leur décision.



Dans un communiqué, le coordonnateur de VR, Oumar Badiane se réjouit de cette posture de ses camarades et invite «tous les postulants de la coalition non retenus sur les listes à faire preuve de hauteur en comprenant même si ça peut être dur, que l'idéal de tous et de chacun, devrait être la victoire de la coalition au soir du 30 Juillet et mettre à l'aise Macky Sall».



«Le Mouvement Vision Républicaine exhorte tous les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Louga, à se ranger derrière le Ministre Moustapha Diop, conformément à la volonté du Président de la République qui a fait de lui, son homme de confiance», lance-t-il.



A cet effet, Oumar Badiane annonce que son mouvement « ira au charbon et participera à la création des conditions d'une mobilisation générale des électeurs pour le triomphe sans appel de la liste Benno ».