Investitures à BBY : Niasse et Tanor se rebellent contre Macky

Ca râle fort, très fort à Benno Bokk Yakaar (BBY). Au lendemain des investitures de la coalition présidentielle, le Parti socialiste (Ps) d’Ousmane Tanor Dieng et l’Alliance des forces de progrès de Moustapha Niasse (Afp) contestent la répartition des sièges par l’Alliance de la République (Apr) de Macky Sall.

Chez Niasse, le comité électoral national de l’Afp dénonce le non respect des engagements par la coalition présidentielle.



« Après examen de ces listes, le comité électoral national de l’AFP relève et déplore la rupture de la chaîne de concertation, au moment de la phase finale. Nous regrettons avec la plus fermeté le procédé utilisé lors du dépôt des listes avec une omerta organisée pour hypothéquer les intérêts d’un allié constant et crédible, qui dès le 10 mars 2014 a décidé souverainement de soutenir le président Macky Sall si les données restaient en l’état », ont fulminé les camarades de Niasse en conférence de presse samedi 10 juin.



Le comité électoral national qui a exprimé sa désapprobation par rapport aux résultats de ces investitures, qui selon lui ne répond pas aux principes d’équité et de transparence, « condamne avec la plus grande énergie, la décision inique qui a entouré cette procédure qui s’est effectuée sans concertation au moment du dépôt des listes ».

L’AFP estime que « le Président Moustapha Niasse, ne saurait se satisfaire d’un traitement dont il ne bénéficierait, si celui-ci n’est pas applicable à son parti ». Et rappelle à leurs alliés de BBY et à l’Apr que « rien ni personne ne peut faire perdre à l’AFP son identité ».

Chez Tanor, également, certains de ses camarades sont laissés en rade. A Saint-Louis, le feu couve entre « apéristes » et socialistes, qui menacent de quitter BBY. Sur les 5 postes de députés impartis à la ville, les 4 reviennent au parti de Macky Sall. Latyr Fall, secrétaire communal du Ps à Saint-Louis, a dénoncé un « coup tordu » des alliés. Qui précise, qu ‘en réunion de consultation des plénipotentiaires des partis au niveau local, il était retenu que le second poste revienne automatiquement au Ps après la désignation de Mansour Faye comme tête de liste nationale de la coalition BBY.

Source : Enquête via Seneweb.com



