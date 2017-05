Investitures aux Législatives du 30 juillet: Week-end de pagaille à Benno Bokk Yakaar !

C’est la grande pagaille à Benno Bokk Yakaar. Dans plusieurs localités du pays, les responsables et militants se sont maladivement opposés ce week-end, par la force lors des investitures aux élections législatives du 30 juillet 2017.



A Diourbel, par exemple, une bataille rangée entre militants de l’Apr et les alliées de Bby a fait une dizaine de blessés. A l’origine de cette confrontation, une dispute à propos de la présidence de la réunion entre Dame Diop et Aminata Tall. Ainsi, à la place des arguments, les militants de ces responsables se sont donnés des coups de poings assaisonnés de jets de pierres et d’insultes. Tous armés de bombes à gaz et de matraques électriques, ça a volé dans tous les sens. Chaises plastiques brisées, tables dispersées, le tout agrémenté de propos aigres entre protagonistes.



Le même décor a été signalé à Mbour entre les proches d’Oumar Youm et Cheikh Issa Sall. Au tout début de la rencontre, les hostilités ont démarré entre les militants des deux responsables de l’Apr qui ont assailli le présidium échangeant des injures. Ces incidents ont obligé la suspension de la rencontre pendant environ 45 minutes.



A Tambacoumba aussi, la réunion pour les investitures s’est terminée en queue de poisson du fait des bombes à gaz utilisées par les jeunes proches du ministre de la Justice, Sidiki Kaba. Dans ce tohu-bohu, les leaders ont pris la poudre d’escampette, craignant pour leurs vies.



A Linguère, fief du ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, la rencontre a été reportée avant son démarrage, à cause d’un climat « d’insécurité » qui règnait sur les lieux. Pour éviter des affrontements entre les militants, le superviseur, Luc Sarr a invité les candidats à déposer leurs dossiers de candidature auprès du coordonnateurs départemental, qui sera chargé de les acheminer au niveau du secrétariat exécutif.



(Source : L’Observateur)