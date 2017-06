Investitures dans Bby: Révélation sur le 5 majeur de la nationale, liste complète de Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juin 2017 à 11:18

A quelques heures de la publication des listes, prévue ce 9 juin, des noms commencent à fuiter. Dans le camp de Benno Bokk Yakaar (majorité présidentielle), précisément « L’Observateur » révèle que la deuxième personnalité politique investie sur la liste nationale dirigée par le Premier le Premier ministre Mohammed Boun Abdallah Dionne est la députée Ndèye Fatou Diouf, responsable de l’Alliance pour la République (Apr) à Hann Bel Air.



Sur la liste nationale, Macky Sall a bien servi son parti car comme les deux premiers investis, le troisième et la quatrième sont aussi de l’Apr. Ce sont respectivement le président du parlement de la Cedeao, Moustapha Cissé Lô et Aminata Guèye, députée originaire de Saint-Louis. Le cinq majeur de la liste nationale est complété par le Grand Serigne de Dakar et vice-président de l’Assemblée nationale, Abdoulaye Makhtar Diop. La sixième place de cette liste nationale est dédiée à Juliette Zingua, conseiller municipal à la commune de Mermoz et proche de Barthélémy Dias.



Sur la liste départementale de Dakar, selon toujours "L’Observateur", Macky a investi outre Amadou Bâ (tête de liste), une responsable de l’Apr, Marie Thérèse Aïda Seck, et Abdoulaye Diouf Sarr, ministre et maire de Yoff qui occupe la troisième place. Ce dernier est suivi par trois socialistes, Marie Père Sarr , Alioune Ndoye et Jean Baptiste Diouf respectivement militante, maire de Dakar Plateau et maire de Grand Dakar. La dernière place de Dakar revient à l’Alliance des forces du progrès ( Afp) en la personne du maire des Sicap, Santhi Agne.



Dans le département de Guédiawaye, Macky a écarté son frère et le député Seydina Fall « Bougazzelli » qui se disputaient la tête de liste au profit Mika Bâ, responsable de l’Apr à Sahm Notaire et Anna Gomis.



A Pikine, c’est la députée et responsable des femmes de l’Apr, Awa Niang qui conduit la liste de Bby, suivi de l’ancien maire de la ville et responsable de l’Allliance pour la République, Pape Sagna Mbaye. La troisième et la quatrième place revient Aïssatou Cissokho et Moustpha Mbengue respectivement responsable et maire de Keur Massar. La 5e et 6e place revient respectivement à Khady Bâ, responsable du Parti socialiste et Samba Ndiaye, député et responsable de l’Apr. Tous les deux sont de Yeumbeul Nord.



A Rufisque, c’est le député Souleymane Ndoye, par ailleurs président du Conseil départemental, qui a été désigné pour diriger la liste départementale. Il battra campagne à côté d’Adama Kadam du Parti socialiste.

