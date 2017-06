Investitures de BBY : Les sages de l’Apr volent au secours de Macky Sall

Les sages de l’Alliance pour la République ne sont pas restés sourds au concert de frustrations notées dans les rangs des coalitions Benno Bokk Yakaar, au lendemain du dépôt des listes des investitures aux Législatives.



En effet, craignant des votes-sanction, les « papys » de l’APR ont pris leur bâton de pèlerin pour tenter de ramener le calme. Animant une conférence de presse hier, ils ont invité les uns et les autres à savoir raison garder. Car, a dit Maham Diallo, leur coordonnateur, «tout le monde ne peut pas être député, le Président ne peut pas satisfaire tout le monde ».



« Nous devons faire preuve de compréhension à l'égard du Président Macky Sall. N’oublions pas qu’il dispose d’énormes possibilités pour trouver des solutions à tous les problèmes liées aux investitures. Faisons confiance au Président et laissons-lui, le temps et la possibilité d’étudier l’ensemble des cas qui pourraient surgir au lendemain de la publication des listes de candidats aux élections législatives de juillet prochain », a-t-il plaidé, ajoutant que «l’enjeu de ces élections, est de donner à la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar ( Bby) une majorité confortable à l’Assemblée nationale pour permettre au président de la République de continuer à dérouler son programme de développement économique et social du Sénégal, à travers le Plan Sénégal Emergent».