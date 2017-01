Invité à prendre part à la 28e session ordinaire de l'UA, Adama Barrow à Addis-Abeba le 30 janvier prochain

Le nouveau Président de la Gambie Adama Barrow qui a été officiellement investi par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA à Dakar, prendra part à la 28e session ordinaire de l'Union Africaine prévue les 30 et 31 janvier prochain dans la capitale éthiopienne. Alors que les tractations pour faire partir pacifiquement le Président sortant Yaya Jammeh se poursuivaient, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a dit attendre "avec intérêt la participation du Président Adama Barrow à la 28e session ordinaire de la conférence de l'Union Africaine". Dans un communiqué, le Conseil se réjouit de la résolution adoptée le 19 janvier par laquelle, le Conseil de sécurité de l'ONU a fait sienne les décisions de la CEDEAO et de l'UA de reconnaître M. Adama Barrow comme Président de la Gambie. Il demande ainsi aux pays de la région et aux organisations régionales compétentes de coopérer avec le Président Barrow dans ses efforts de procéder au transfert des pouvoirs. Le Conseil se dit par ailleurs préoccupé par l'évolution de la situation humanitaire en Gambie et au Sénégal. Il s'agit en particulier des conditions de vie des personnes déplacées et des réfugiés. A cet égard, le Conseil appelle les Etats membres et l'ensemble de la communauté internationale à apporter l'assistance nécessaire à ces groupes personnes vulnérables.

source: le quotidien