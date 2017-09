Invités à inscrire leurs enfants ailleurs, les parents d’élèves prennent d’assaut les écoles Yavuz Selim

Les parents d’élèves ont préféré renouveler leur confiance au groupe Yavuz Selim. Et ce, contrairement à la demande du ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam. Rien qu’hier, le groupe scolaire a enregistré 59 inscriptions/réinscriptions dans ses institutions. C’est dire que les parents d’élèves sont allés à l’encontre de la demande de Serigne Mbaye Thiam, qui les a invités à trouver d’autres écoles pour leurs enfants. Pour cause, « les écoles Yavuz Selim ne seront pas reconnues cette année », avait déclaré le week-end dernier à Saly, le ministre de l’Education nationale lors d’une rencontre préparatoire de la prochaine rentrée des classes.



Les parents d’élèves ont donc bien compris le message du ministre de l’Education nationale, raison pour laquelle, ils accélèrent les inscriptions de leurs mômes. Aujourd’hui, le groupe Yavuz Selim est à 1 470 inscrits ; l’année passée, il avait enregistré 1 328 inscrits, soit 312 pour « cascades », 313 pour « Sultan », 183 pour Bosphore », 15 à Ziguinchor, 183 à Thiès, 89 à « Bourgeons », 43 à Kaolack et 75 à Saint-Louis.







Le Quotidien