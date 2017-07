Inzaghi « Il est temps de résoudre l’affaire Keita » Keita Baldé commence à donner des nuits blanches à son entraineur Simone Inzaghi, qui ne sait pas pour l’instant, s’il doit compter sur l’attaquant des lions ou non pour la saison prochaine.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juillet 2017 à 15:12 | | 0 commentaire(s)|

Pisté par les plus grands d’Italie dont l’Inter, Keita Baldé était même à Milan pour rencontrer son agent Roberto Calenda. Les contacts avec le club interistes existent bel et bien. « L’Inter veut fortement Keita Baldé et Walter Sabatini (coordinateur technique) a été très clair sur ce dossier».





Inzaghi commence à être agacé par le cas de l’international sénégalais, il a lâché:« Il est temps de résoudre l’affaire Keita ».



Et les destinataires de ce message sont: la Juventus, l’Inter et le Lotito (président de la Lazio). Ce dernier avoue qu’il y a des offres sur sa table. « Beaucoup d’offres sont arrivées, maintenant c’est à lui de décider quoi faire, j’attends».



A propos de West Ham Lolito confirme. «L’offre de West Ham, elle est réelle. Par contre, l’Inter, la Juvé, non, aucune d’entre elles n’a formulé une proposition concrète ».





Galsen foot

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook