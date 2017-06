Iran Ndao, Serigne Bass, Serigne Mbaye Sy, Al Amine, ces religieux qui nous influencent

Ils ont de l’influence. Qui sont les personnalités les plus influentes du domaine religieux en ce moment au Sénégal. Nous avons dressé une liste. r.



Serigne Bass Abdou Khadre : le moderne



Le porte parole du Khalife des mourides est l’un des Sénégalais les plus influents. Lorsqu’il est à Dakar, son domicile privé sur la VDN est très couru par les personnalités, aussi bien du gouvernement comme ceux de l’opposition. Il dispose d’un vaste réseau d’amitiés et de connaissances dans toutes les sphères du pays. Il s’entretient régulièrement au téléphone avec le Président de la République qui lui a d’ailleurs rendu une visite de courtoisie il y a quelque temps.



Très écouté par les politiques, les hommes d’affaires et d’autres sénégalais plus ou moins importants, l’homme a gardé intact son influence comme au temps de Wade. Fin observateur de la vie politique, il se garde de tout commentaire public allant dans un sens ou un autre. Connu également pour sa générosité, l’homme a beaucoup de relations dans toutes les familles religieuses du Sénégal. Diplomate, il s’entretient avec les chefs de toutes les confréries et apporte son soutien à beaucoup de personnes dans la discrétion la plus absolue.





Serigne Mbaye Sy Mansour : le rigoureux



Connu pour être un homme véridique, Serigne Mbaye Mansour reçoit beaucoup de personnalités et d’hommes politiques importants. Proche du couple présidentiel, Serigne Mbaye Mansour exprime publiquement ses positions. N’empêche, il est également consulté par beaucoup d’hommes de pouvoir. Cet homme multidimensionnel est parmi les chefs religieux les plus écoutés au Sénégal.





Thierno Bachir Tall : le digne héritier de El Hadji Omar



Le khalife de la famille Omarienne est parmi les personnalités religieuses les plus écoutées. Plusieurs hauts responsables le consulte régulièrement. Le Président de la République lui voue un grand respect. D’ailleurs, il a prié plusieurs fois à la mosquée omarienne dont une fois avec le Président de la Gambie, Adama Barrow. Thierno Bachir compte de nombreux disciples, dans toutes les sphères de la Nation et il garde une aura dans la sous-région.



Lors de la visite de Barrow, Thierno Bachir Tall a souligné que le président gambien est venu en tant que disciple et fils de la famille qui continuera de prier pour l’avènement d’une paix durable en Gambie et au Sénégal. Un chapelet en argent, un exemplaire du saint Coran et divers autres cadeaux ont été remis au président gambien.





Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine : le conciliateur



Grand diplomate, Al Amine, est très couru par les hommes politiques de tous bords. Celui qui est devenu Khalife Général des Tidianes est très régulièrement consulté par le Président Macky Sall. Il était également proche de l’ancien Président de la République, Abdoulaye Wade, qui est son ami personnel. Aujourd’hui, il ne cesse de prier pour le Président Sall.



Cet homme de vérité a toujours tenté de jouer les médiateurs dans le champ politique pour la «paix et la stabilité » disent ses proches. Beaucoup de personnalités le consultent et en public, comme en privé, il dit ce qu’il pense quelque soit la situation. Son avis et ses propos comptent beaucoup et la presse ne manque jamais de relayer ses informations.





Iran Ndao : le pédagogue



Le prêcheur est devenu une personnalité publique de premier rang. En atteste, les pics d’audience records que ses émissions atteignent. Son gamou annuel à Thiès également rassemble plusieurs milliers de personnes à la Promenade des Thièssois. Celui qui a débuté à la radio Sud Fm Thiès, où il anime toujours des émissions, est devenu une personnalité religieuse de niveau national.



