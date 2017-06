Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Iran : coups de feu à Téhéran au sein du Parlement et au mausolée de Khomeyni Rédigé par Khary DIENE le 7 Juin 2017 à 14:03 | Lu 164 fois l’EI revendique une double attaque à Téhéran, selon le directeur des services des urgences de Téhéran, les deux attaques simultanées ont fait au moins 12 morts et 39 blessés.

Selon le directeur des services des urgences de Téhéran, douze personnes ont été tuées et trente-neuf blessées lors des deux attaques quasi simultanées qui ont visé deux lieux hautement symboliques en Iran, le Parlement et le mausolée de l’ayatollah Khomeyni, mercredi 7 juin. Plus tôt dans la matinée, l’agence de presse officielle IRNA faisait état d’au moins deux agents de sécurité tués et plus de trente blessés.

L’organisation djihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué les attaques des deux sites, distants d’une vingtaine de kilomètres, par son canal d’information habituel, Aamaq.

Plus de trois heures après le début de l’attaque du Parlement, au cœur de Téhéran, les autorités ont annoncé la fin de l’assaut et la mort de quatre assaillants.



Selon les médias iraniens, les assaillants se trouvaient parmi une foule de manifestants, réunie devant le Parlement pour demander aux députés de se pencher sur une affaire d’escroquerie.

Sur les réseaux sociaux, la photo d’un assaillant à l’une des fenêtres du bâtiment, diffusée par l’agence, a largement circulé.

La télévision d’Etat a rapporté qu’un homme s’était fait exploser au quatrième étage du Parlement, alors que les forces spéciales avaient donné l’assaut contre deux assaillants armés. Des coups de feu dans l’enceinte du lieu avaient été signalés un peu plus tôt.



Une réunion d’urgence du conseil national de sécurité a été convoquée par le ministre de l’intérieur, Abdolreza Rahmani Fazli. Selon le ministère du renseignement, « trois opérations terroristes avaient été prévues ce matin à Téhéran », l’une des équipes ayant été « neutralisée » avant de pouvoir passer à l’action.

« Attaque-suicide »



Au mausolée Khomeyni, situé à 20 kilomètres au sud de Téhéran, un ou plusieurs assaillants ont pénétré du côté ouest et ont ouvert le feu avant d’actionner une ceinture explosive, selon l’agence IRNA, qui a fait état de cinq blessés. Peu de monde se trouvait aux alentours lorsque l’attaque s’est produite, en plein mois de Ramadan, vers 11 h 30, heure locale (9 heures à Paris).

Le site, qui abrite la dépouille du fondateur de la République islamique, est devenu un lieu de culte pour les touristes iraniens. Desservi par le métro de Téhéran, il est situé à proximité de l’aéroport international de l’imam Khomeyni.



Ce genre d’attaques quasi simultanées dans des lieux hautement symboliques est très rare en Iran. Si, par le passé, l’Iran a été confronté à plusieurs reprises à un terrorisme intérieur, notamment du fait de l’organisation des Moudjahidin du peuple ou de groupes armés kurdes, la menace du djihadisme sunnite se fait de plus en plus pressante alors que Téhéran est engagé militairement en première ligne en Irak comme en Syrie contre l’organisation Etat islamique. Depuis le début de l’année, l’EI a multiplié les menaces à l’égard de Téhéran dans le cadre de ce que le groupe djihadiste présente comme une guerre de religion entre sunnites et chiites.



Ces attaques s’inscrivent de surcroît dans un moment de tension régionale extrême, après que l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et plusieurs de leurs voisins ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, accusé de « soutien au terrorisme » et de complaisance envers l’Iran.



