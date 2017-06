Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Iris Mitte­naere parle de sa rela­tion parti­cu­lière avec M. Pokora :« Pour le moment, on est amis » Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juin 2017 à 12:52 | | 0 commentaire(s)|

Céli­ba­taire depuis trois mois, Iris Mitte­naere est un cœur à prendre. Mais sa compli­cité avec M. Pokora peut-elle se trans­for­mer en amour ? Elle se confie.

C’est fina­le­ment après son couron­ne­ment en tant que Miss Univers qu’I­ris Mitte­naere a vu son couple toucher à sa fin. Elle a annoncé à Gala qu’elle et son compa­gnon, Matthieu, avaient rompu. Leur rela­tion était deve­nue « compliquée », nous avait-elle révélé en novembre dernier.



Depuis qu’elle a été élue Miss France en décembre 2015, puis Miss Univers en février 2017, pas facile pour Iris Mitte­naerede consa­crer du temps à son chéri, rencon­tré durant ses études. D’au­tant plus que la jeune femme vit désor­mais à New York et multi­plie les voyages aux quatre coins du monde. Un éloi­gne­ment qui a défi­ni­ti­ve­ment brisé son couple.

« J’étais triste. On l’est toujours de se sépa­rer de quelqu’un avec qui on a vécu tant de choses, qu’on connaît par cœur et qui va rede­ve­nir un étran­ger, a confié Iris Mitte­naere. On se demande si on a pris la bonne déci­sion… Ce n’est qu’aujourd’­hui que je vais mieux. Je sens que je peux être heureuse, que j’ai plein de choses à vivre. Main­te­nant, je suis soula­gée. »

À 24 ans, Miss Univers profite désor­mais de son temps libre pour se ressour­cer et revoir ses amis dès qu’elle est de passage à Paris. Le 30 mai dernier, Iris Mitte­naere a d’ailleurs été aperçue très proche de M. Pokora dans les tribunes de Roland-Garros. Inter­ro­gée au sujet de cette compli­cité par l’heb­do­ma­daire, l’étu­diante en chirur­gie dentaire a expliqué que leur rela­tion n’avait pas fran­chi la barrière de l’ami­tié.



« C’est un ami, on se connaît depuis plus d’un an. On ne se voit pas souvent parce que, comme vous le savez, j’ai été bien occu­pée comme Miss France et le suis aujourd’­hui comme Miss Univers, a-t-elle précisé. Il se trouve que j’étais à Paris pour une semaine et nous voulions tous deux voir jouer Gaël Monfils. Voilà. C’était un bon moment. Matt est quelqu’un de sympa avec lequel je m’en­tends très bien, c’est tout. »



Mais Iris Mitte­naere est-elle prête à envi­sa­ger une histoire avec un autre Matthieu ? La jeune femme ne ferme pas tota­le­ment la porte au coach de The Voice : « On ne se connaît pas forcé­ment assez pour construire une histoire d’amour. Pour le moment, on est amis… C’est compliqué quand on vit comme moi à New York… Et puis, ça fait très peu de temps que je ne suis plus avec Matthieu. » Affaire à suivre.



source: Voici



