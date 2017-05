Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Iris Mittenaere et M Pokora très complices à Roland-Garros Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Juin 2017 à 01:38 | | 0 commentaire(s)|

Iris Mittenaere et M Pokora ont été aperçus ensemble hier lors du match qui opposait Gaël Monfils à Dustin Brown à Roland Garros. La reine de beauté et le chanteur sont apparus très complices. Entre Iris Mittenaere et M Pokora, une jolie amitié pourrait bien être en train de naître. Ce mardi 30 mai, la Miss Univers et le chanteur ont assisté ensemble au match qui opposait Gaël Monfils à Dustin Brown dans les tribunes de Roland-Garros. Un match remporté haut la main par le Français, qui s’est imposé en 1h32 (6-4, 7-5, 6-0).

Assis l’un à côté de l’autre, tous deux sont apparus très proches, échangeant sourires et autres regards complices. Très concentrés à certains moments, et très détendus à d’autres, le duo semble avoir tissé une jolie amitié.

D’autres célébrités ont également fait le déplacement pour assister à cet événement sportif. Parmi eux, le journaliste et animateur Nelson Montfort, assis à côté de M Pokora, l’ex-Miss Météo de Canal+ Pauline Lefèvre, l’actrice Shirley Bousquet et son compagnon Charles Watine ou encore François-Xavier Demaison, venu lui aussi accompagné de sa chérie Anaïs Tihay.



source: Yahoo





