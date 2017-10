Ismaïla Madior Fall avance sans masque : « Nous devons accompagner le président pour sa réélection pour un second et dernier mandat » Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall continue d’avancer dans son militantisme politique à Rufisque, pour le compte du président de la République, Macky Sall, qu’il veut aider à faire un « second et dernier mandat ».

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Octobre 2017 à 09:19 | | 1 commentaire(s)|

Une manière également pour lui de lancer un message clair à l’endroit de ses détracteurs dans la ville de Rufisque. L’ancien conseiller juridique a vu rouge lors de sa première descente politique dans sa ville natale.



« J’appelle les responsables politiques à se départir de toutes idées de tendances, de clans et de factions. La démarche, c’est de faire en sorte qu’un élan populaire accompagne le président Macky Sall pour sa réélection pour un second et dernier mandat et la réalisation de tous ses projets », a-t-il lancé.



C'est, en tous cas, la réponse que le ministre a servi à des militants venu lui tendre la main. C'est aussi une occasion pour lui d'insister et d'en finir avec le débat, un temps agité puis plié, sur un éventuel troisième mandat du président de la République, Macky Sall. Suffisant pour calmer ses détracteurs ? Rien n’est moins sûr.







La rédaction de leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook