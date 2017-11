Ismaïla Madior Fall sur le cas Imam Ndao : « L’instruction est en cours…»

« L’affaire est en instruction. Au Sénégal, nous commençons de plus en plus à faire face à l’infraction que constitue le fait de terrorisme. C’est relativement nouveau. Pendant longtemps, si vous allez dans les prisons sénégalaises, il n’y avait pas de détenu incarcéré pour un fait de terrorisme. Mais, de plus en plus, il va en avoir parce que c’est l’environnement sécuritaire international, africain qui est comme ça. L’affaire est en cours d’instruction ; il sera jugé dès que ce sera terminé », a renseigné le ministre, Ismaïla Madior Fall.

La semaine dernière, ses parents et proches ont manifesté leur courroux. Ils demandent le respect de la présomption d’innocence.



Arrêté le 26 octobre 2015 à Kaolack, l’Imam Alioune Badara Ndao est dans les liens de la détention depuis plus de deux ans sans être fixé sur son sort.



