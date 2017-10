Ismaïla Madior Fall va-t-il rendre visite à Khalifa Sall ?

Pour la première fois depuis sa nomination, le nouveau Garde des sceaux effectue une visite dans différents établissements pénitentiaires de la capitale. S’inscrivant dans la tradition, à l’arrivée de chaque nouveau patron à la Chancellerie, Ismaïla Madior Fall se rend dans cinq des huit prisons de Dakar… pour s’enquérir des conditions de détention des détenus et de travail du personnel de l’administration pénitentiaire. Première étape, le Camp pénal de Liberté 6 où sont détenus les imams Alioune Badara Ndao et Ibrahima Sèye entre autres présumés terroristes ainsi que les ex-compagnons de la bande à Ino.



Ensuite, cap sur les deux prisons de la capitale exclusivement réservées aux femmes : la Maison d’arrêt pour femme de Liberté 6 (où séjourne Fatou Traoré, présumée complice de Khalifa Sall) et la Maison d’arrêt et de correction pour femmes de Rufisque, avant de se déporter sur Centre de détention à vocation agricole de Sébikotane, la Maison de correction de Sébikotane, l’école nationale de l’Administration pénitentiaire et l’école de Police.



Dernière étape de la visite, la Maison d’arrêt de Rebeuss où est incarcéré le célèbre prisonnier, Khalifa Sall. Et on imagine bien que Ismaïla Madior Fall fera un tour dans la cellule du maire de Dakar pour constater ses conditions de détention que ses proches ne cessent de décrier.







Avec Walf