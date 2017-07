Ismaila Sarr va signer 4 ans à Rennes

C’est un très gros coup que s’apprête à réaliser le Stade Rennais sur le marché des transferts. Le club du président Ruello est en passe de faire signer le milieu de terrain offensif du FC Metz, Ismaïla Sarr, pour quatre saisons. Si le montant du transfert n’est pas encore connu, il est fort probable qu’il s’élève à, au moins, 15 millions d’euros, ce qui en ferait le 2e plus gros transfert de l’histoire du club depuis Severino Lucas acheté 21 millions en 2000.



Christian Gourcuff, convaincu depuis longtemps par le potentiel du Sénégalais, tient l’attaquant qu’il souhaitait, un joueur capable de prendre l’espace, la profondeur, de donner de la vitesse à ce secteur qui en manquait cruellement la saison dernière, pourvu qu’il assimile bien le système, que ce soit en pointe ou sur le côté droit. Cette arrivée valide aussi la ligne de conduite du technicien breton concernant le mercato d’été, dictée fin mai alors qu’il dressait le bilan de la saison écoulée.



Sadio Mané a le feu vert médical



Jürgen Klopp peut souffler. Après des mois d’absence du rectangle vert, Sadio Mané a obtenu le feu vert du staff médical pour réintégrer le groupe. Remis d’une blessure à la cuisse, l’attaquant sénégalais est apte à rejouer. «Le plan est que Sadio reprenne l’entrainement collectif cette semaine», a confié Jürgen Klopp.



L’enfant de Bambaly, qui n’a pas été retenu pour la tournée en Asie, s’était entraîné vendredi dernier, avec la réserve de Liverpool qui comptait six joueurs. «Tout le monde est convaincu qu’il est prêt et nous pouvons utiliser Sadio à nouveau et ce sera génial», indique le manager allemand, qui ajoute : "après une longue absence, ce sera bon qu’il revienne".



Liverpool est rentré en Angleterre après avoir remporté le tournoi Asia Trophy à Hong-Kong. La seconde étape de leur préparation estivale, se fera en Allemagne où ils se rendront mercredi, pour affronter le Hertha Berlin samedi et prendront part au tournoi de l’Audi Cup prévu à Munich. Jürgen Klopp est impatient de voir ses deux Africains, Mohamed Salah et Sadio Mané, évoluer ensemble sur les terrains de la Premier League.



