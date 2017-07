Ismaïla a signé à Rennes

L’attaquant sénégalais, Ismaïla Sarr, qui évoluait au FC Metz, s’est engagé ce mercredi au Stade Rennais après la visite médicale passée avec succès, a appris l’APS auprès de son entourage.



Formé à Génération Foot, la filiale du FC Metz au Sénégal, le jeune attaquant de 19 ans, arrivé de la ligue 2 sénégalaise à la fin de la saison 2015-2016, a joué durant une saison dans l’élite française.



Il ne sera finalement resté qu’un an à Metz et au cours de la saison (2016-2017), il est devenu un international A sénégalais.



Sarr a pris part à la CAN 2017 avec les "Lion"s éliminés en quarts de finale par les "Lions Indomptables" du Cameroun.



La presse française faisait état ce matin d’un transfert de 17 millions d’euros et d’un contrat de quatre ans signé par le jeune footballeur sénégalais âgé de 19 ans.