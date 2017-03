Isolé à la prison de Rebeuss, Khalifa Sall occupe désormais la "chambre" de Karim Wade (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Dakarposte, connu comme un site d'investigations, a "creusé" et vous file la der des ders sur "l'affaire Khalifa Sall" !

Le désormais "détenu le plus célèbre du Sénégal" occupe la fameuse cellule de Karim Meissa Wade. Un "palace" situé dans le secteur qui était réservé aux femmes au temps où la prison de Rebeuss était mixte.



Dans cette chambre Khalifa Sall bénéficie de certaines commodités comme un poste téléviseur, un poste radio, un ventilateur et des toilettes intérieures. Il a sa propre cour doté d' un panneau de basket; qu'il a "hérité" de Karim Wade, lequel l'avait installé lors de sa détention à la citadelle de Rebeuss. Selon nos sources, dans un premier temps, l'administration pénitentiaire avait jeté son dévolu sur le secteur 5 de la dite prison, mais dans un souci permanent de l'isoler, particulièrement de son "poulain" Bamba Fall, il a été retenu de muter Khalifa Sall dans la chambre jadis occupé par Wade fils.