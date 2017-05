Isolement de Khalifa Sall : La JDS dénonce « un retour à la barbarie » orchestré par l’exécutif

Les nouvelles mesures d’isolement imposées au maire de Dakar à Rebeuss mettent la Jeunesse pour la démocratie et le socialisme (JDS) dans ses états. Selon elle, « les pratiques politiques éhontées de l’actuel président de la République sont d’un autre âge ».



Dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net, Babacr & Cie sont d’avis que « les conditions carcérales inhumaines imposées à l’édile de la ville de Dakar ont pour finalité, à terme, de l’isoler et de le laisser ainsi sombrer dans la névrose. Macky Sall a pour projet de nous faire quitter la civilisation, les lumières de la démocratie afin de nous faire retourner à la barbarie ».



Ainsi, la Jeunesse pour la Démocratie et le Socialisme (JDS) interpelle le Ministre de la Justice et les organisations des Droits de l’Homme sur les conditions de détention de Khalifa Ababacar Sall et « exige sa libération sans condition ».



Concernant le rassemblement de l’opposition qui se tiendra ce vendredi 19 mai à la Place de l’Obélisque, la JDS appelle le peuple à répondre massivement à cet appel pour défendre le maire de Dakar.



Landing DEIDHIOU, Leral.net