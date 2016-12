Israël et Gambie : les vérités de Babacar Gaye sur la diplomatie sénégalaise

Le porte-parole du Pds, Babacar Gaye, tout en félicitant le succès diplomatique du Sénégal relatif au vote du conseil de sécurité de l’ONU de ce vendre 23 décembre sur une résolution demandant à Israël l’arrêt des colonisations en cours, s’interroge sur l'effectivité des sanctions encourues par l'Etat sioniste et par delà, la Gambie.



« Si la Communauté internationale ne fait pas plier Israël, quelle sera l'attitude du Sénégal si Jammeh refuse d'appliquer les injonctions de l’ONU, de l'UA et de la Cedeao », s’interroge Babacar Gaye qui invite l’Etat du Sénégal à avoir la même attitude face à Netanyahu et Jammeh.



Pour rappel, Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté en bloc la résolution adoptée ce vendredi 23 décembre 2016 par le conseil de sécurité de l'ONU, qui lui demande d'arrêter les colonisations en cours.



Auparavant, le mercredi 21 décembre, ce même Conseil de sécurité des Nations unies avait aussi demandé à Jammeh, qui refuse de reconnaître le verdict des urnes après avoir pourtant accepté dans un premier temps sa défaite et félicité son challenger, de procéder à une transition pacifique et de transférer le pouvoir au président élu, Adama Barrow, au plus tard le 19 janvier prochain, conformément à la Constitution gambienne.



Toutefois ces injonctions semblent tomber dans l’oreille d’un sourd puisque, Netanyahu et Jammeh ont manifestement décidé de passer outre aux décisions de la communauté internationale.



Suffisant pour Babacar de considérer que ‘’ l'Éthique exclut un traitement différencié de ces deux voyoucraties ‘’.



Landing DIEDHIOU, Leral.net

