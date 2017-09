Israël ou la peur de la paix, par Mamadou SY TOUNKARA

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Septembre 2017 à 14:28 | | 0 commentaire(s)|

Trois éléments principaux expliquent la pérennisation do conflit israélo-palestinien. Tout d’abord l’absence de leviers de la part des Arabes, désunis et faibles ; ensuite le manque de volonté affichée des Etats-Unis d’Amérique, seuls capables à mettre les belligérants autour d’une table ; et, finalement, la peur bleue d’Israël à faire la paix avec les Palestiniens et les Arabes.



Depuis sa douloureuse naissance en 1948, l’Etat hébreu marche avec la conviction que faire la paix avec ces derniers, reviendrait à s’exposer à tous les risques imaginables, y compris d’être « jetés à la mer » par des ennemis qui ne demandent pas mieux que de voir l’étau se desserrer contre eux pour se préparer à leurs plus funestes ambitions contre des envahisseurs, auxquels ils ne pardonneront jamais de les avoir dépossédés et chassés de leurs terres. Tous les gouvernements israéliens ont toujours fonctionné sous ce paradigme. De David Ben Gourion, au tout début à Benyamin Netanyahu, présentement. Cela explique que jamais la colonisation des terres palestiniennes n’a cessé sous aucun dirigeant israélien, que jamais le droit au retour n’a été imaginable pour les Palestiniens exilés, que jamais les résolutions de l’ONU invitant l’Etat juif à respecter les dispositions du droit international, ne sont respectées. Cela explique que même en prenant part à un processus de paix (Annapolis, Madrid, Feuille de route, trêves, etc.), des actes concrets sont posés constituant des freins durables à la paix: colonies de peuplement, mur de séparation, démolitions d’habitats et de champs, assassinats, checkpoints… Cela explique que toutes les offres des pays arabes pour enfin reconnaître Israël et instaurer une paix réelle, sont rejetées, considérées juste comme des stratagèmes trompeurs : on ne peut faire confiance aux Arabes ! Cela explique que tous les cessez-le-feu signés sont systématiquement sabordés et sabotés dès leur entame. Le leadership israélien est loin de se faire des illusions : ils savent pertinemment que l’occupation, les incursions, les opérations militaires, les bombardements aériens, les emprisonnements, les checkpoints, les punitions collectives ne viendront jamais au bout de la résistance palestinienne. Ils ne font et ne feront qu’entraîner tout le monde dans un cercle vicieux entraînant morts, destructions et désolation renvoyant aux calendes grecques, toute possibilité de paix. A l’évidence, le conflit israélo-palestinien, vieux maintenant de soixante-dix ans, ne sera pas résolu par l’actuelle génération de leaders israéliens que poursuit la peur de la paix héritée de leurs pères fondateurs et instillée dans toute leur société. Seule une alternance générationnelle pourra sauver Israël de ses démons enfouis au plus profond de lui-même et qui sont en train de lui manger son âme.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook