Israël : soupçonné de malversations, Benjamin Netanyahu entendu par la police Rédigé par La rédaction le 2 Janvier 2017 à 23:19 | Lu 213 fois Le Premier ministre israélien est soupçonné d'avoir reçu des "cadeaux illégaux" de plusieurs dizaines de milliers de dollars de la part d'hommes d'affaires.

La police israélienne a interrogé lundi pendant trois heures à sa résidence de Jérusalem le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, soupçonné d'avoir reçu des "cadeaux illégaux", a indiqué une porte-parole de la police dans un communiqué.



"Aucun autre détail ne peut être donné à ce stade", précise le texte. Le ministère de la Justice a par ailleurs confirmé dans un communiqué que Benjamin Netanyahu avait été interrogé par l'unité "Lahav 443" de lutte contre la corruption de la police.



Benjamin Netanyahu est "soupçonné d'avoir reçu des cadeaux d'hommes d'affaires", indique le texte, confirmant des informations qui n'avaient jusqu'à présent été diffusées que par les médias.



Une partie des informations reçues par la police, selon lesquelles le Premier ministre s'est fait payer des voyages à l'étranger "de façon systématique" par des personnes fortunées qui lui ont aussi fait des cadeaux, ont suscité "un soupçon raisonnable de délit qui a justifié l'ouverture d'une enquête pénale", précise le texte du ministère de la Justice.



La radio publique a précisé que trois enquêteurs étaient arrivés vers 18 h 30 (16 h 30 GMT) à la résidence de Benjamin Netanyahu située dans un quartier huppé du centre de Jérusalem.



Selon les médias, des entrepreneurs israéliens et étrangers auraient offert à Benjamin Netanyahu - qui a rejeté ces accusations - des cadeaux d'une valeur estimée à plusieurs dizaines de milliers de dollars, ce qui pourrait, si ces faits étaient confirmés, lui valoir une inculpation pour « abus de confiance ».



Les médias font également état d'un deuxième dossier qui pourrait porter sur des accusations plus graves de corruption, mais sans donner le moindre détail.



Netanyahu ironise



Dans des messages sur sa page Facebook, Benjamin Netanyahu s'est défendu lundi de toute malversation, accusant ses opposants politiques ainsi que certains médias de vouloir « le faire tomber, non pas lors d'élections comme le prévoit la démocratie », mais en montant une campagne contre lui.



Il a réaffirmé, en ouverture de la réunion du Likoud à la Knesset, dont une retransmission vidéo a été postée sur sa page Facebook : « Il n'y aura rien, car il n'y a rien. » Une formule qu'il a déjà utilisée à plusieurs reprises dans le passé pour répondre à ses détracteurs.



« Nous entendons les informations (qui circulent) dans les médias. Nous voyons (...) l'atmosphère et l'esprit festif dans les studios de télévision et les couloirs de l'opposition », a-t-il ajouté.



« Je veux leur dire d'attendre pour les festivités. Ne vous précipitez pas », a-t-il poursuivi ironiquement.



Selon les derniers sondages, le Premier ministre, au pouvoir sans discontinuité depuis 2009, reste l'homme politique que les Israéliens jugent le plus apte à diriger le pays.



Celui que les Israéliens surnomment « Bibi » n'a pour le moment aucun concurrent sérieux. La législation israélienne prévoit que tout membre d'un gouvernement contre lequel un acte d'accusation pour corruption est présenté doit démissionner.



Source: lepoint





