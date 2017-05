Italie : Après une dispute avec son mari, une Sénégalaise disparaît avec ses trois enfants.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Mai 2017 à 13:53 | | 0 commentaire(s)|



Inquiet, un brave émigré sénégalais établi à Crémone en Italie a récemment contacté la rédaction de wabitimrew.net pour signaler la curieuse disparition de toute sa famille: sa femme et ses trois enfants. La veille de la disparition, A.D puisque c’est de lui qu’il s’agit, a eu, comme tous les couples, un banal échange de propos aigres-doux avec sa femme pendant la soirée. De retour du travail le lendemain, la femme s’est évaporée dans la nature en compagnie de leurs 3 enfants, ne donnant plus de nouvelles. A.D a vite signalé cette disparition à la police de Cremone, une province lombarde demandant au passage à la communauté sénégalaise de l’aider à retrouver sa famille qu’il aime tant. Ce qui est clair, dit-il, ils ne sont pas sortis du territoire transalpin pour revenir au bercail d’autant plus que les enfants ne disposent pas encore de passeports. Cette affaire révèle, selon un sénégalais interrogé, les nombreux et sérieux problèmes de couple d’émigrés sénégalais vivant en Europe.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook