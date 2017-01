Italie : Ça se complique davantage pour renouveler un permis de séjour et pour faire un regroupement familial

Les choses changent de manière drastique en Italie. Les « modou modou » n’ont d’autres choix que de crier leur ras-le-bol face à ce qu’ils considèrent comme un abus du pouvoir central italien. Depuis cette semaine, il faut désrmais au minimum 5.824,91 euro comme revenus pour pouvoir vivre et renouveler son permis de séjour. Dans la même veine, il faudra 8737,36 euro requis par an avant d’avoir le droit et la possibilité de faire un regroupement familial, soit pour la femme ou pour le mari. Interrogé, Mamadou Diaw, 42 ans ,vivant à Florence n’a pas manqué de déverser sa colére sur les nombreux changements visant particulièrement à compliquer encore plus la vie aux immigrés sur le sol transalpin.



