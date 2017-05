Italie : Chiellini évoque les problèmes de racisme

Ces derniers jours, le football italien a de nouveau été frappé par des polémiques liées au racisme. D'abord avec Sulley Muntari, le joueur de Pescara, victimes d'injures à Cagliari et sanctionné d'un carton jaune par l'arbitre pour s'en être plaint.



Puis avec Mehdi Benatia, insulté pour ses origines marocaines en pleine émission de télévision. Des problèmes qui font scandale en Italie, au point que Giorgio Chiellini a été interrogé sur la question en conférence de presse, hier (lundi), à la veille du match de Ligue des Champions entre la Juventus Turin et Monaco. « Il ne faut pas exagérer, ce n'est pas un problème uniquement italien », culmine l’Italien.



Il ajoute : « malheureusement c'est mondial. J'espère qu'on arrêtera de parler de racisme le plus rapidement possible et qu'on ne parlera de Chiellini et de Benatia que par rapport à ce qu'ils font sur le terrain ».



« Pour Muntari, il aurait fallu que l'arbitre oublie la règle pour une fois. Il vaut mieux reconnaître son erreur. On est tous des joueurs professionnels et il faut faire payer celui qui a commis une erreur sur le terrain », a soutenu Cheillini au cours de l''émission "Show foot" sur la chaîne beINSport.





Thierno Malick Ndiaye