Italie : Depuis une semaine, la disparition de l’émigré Modou Ndour inquiéte la communuaté sénégalaise de Brescia

La communauté sénégalaise basée à Lumezzane, une ville italienne de la province de Brescia dans la région de Lombardie est sous le choc après l’étrange disparition d’un compatriote du nom de Modou Ndour 50 ans qui vit dans le pays depuis plus d’une vingtaine d’années. Selon la source de wabitimrew.net, les faits remontent à la nuit du samedi au dimanche derniers lorsqu’il est sorti nuitamment de sa maison pour faire des courses avant de fermer sa valise puisqu’il s’appretait le lendemain à rentrer au bercail. En quittant la demeure, le cinquantenaire avait laissé toutes ses affaires dans sa chambre : billet d’avion, argent et carte de séjour. Averties les forces de police et de gendarmerie ont entamé des recherches afin de retrouver le sénégalais qui ont envahi les réseaux sociaux pour retrouver Ndour. Cette disparition inquiète fort au sein des sénégalais de Lumezzane qui refusent de penser au pire.



