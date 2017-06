Italie: Deux enfants sénégalais âgés de 10 et 12 ans, se noient dans un lac

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juin 2017 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

Tristesse et émotion dans la communauté sénégalaise de Novara, en Italie. Avant-hier, dimanche 25, deux garçons, de nationalité sénégalaise, âgés de 10 et 12 ans, ont été retrouvés noyés dans le lac de d'Orta, alors qu'ils essayaient de récupérer leur ballon de football.



La tragédie s'est produite vers 16 heures sous les yeux de la foule, qui avait pris d'assaut les berges du lac, en cette période de canicule. Fallou et Abdou avaient l'habitude d'y jouer. Les deux copains jouaient quand leur ballon est tombé dans l'eau. Aussitôt, ils plongent pour aller le récupérer. Mais, ils ont été trahis par la profondeur des eaux, une dizaine de mètres.



Un des occupants d'un bateau de plaisance qui se trouvait à cet endroit, a plongé et tenté de sauver l'un des gamins. Mais, il était déjà mort quand on l'a ramené sur la berge. Les tentatives de bouche à bouche des personnes présentes ont été vaines. Quant à l'autre enfant, son corps a été repêché par des plongeurs au fond du lac.



(Source: Vox Populi)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook