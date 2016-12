Italie: après avoir dit que le père Noël n'existait pas, il est licencié

"De toutes façons, le Père Noël n'existe pas". Avec ces quelques mots prononcés à la fin d'un spectacle musical adapté du film pour enfants "La Reine des neiges", Giacomo Loprieno a jeté jeudi soir un froid dans l'assistance.



Plusieurs parents se sont alors déchaînés sur la page Facebook de l'organisateur du spectacle, la société "Dimensione Eventi Torino".



"Ce qui s'est passé ce soir est une honte (...) j'espère que ce 'monsieur' sera viré de son poste et je m'en veux de l'avoir applaudi", a écrit par exemple Oberto Bevilacqua dès jeudi soir sur la page Facebook de cette société.

Celle-ci, pour couper court à la polémique, a préféré remplacer son chef d'orchestre par un autre musicien, et publié sa photo, en compagnie du Père Noël.



On ignore pourquoi ce chef d'orchestre a choisi de se montrer aussi réaliste face à un public composé en majorité de jeunes enfants.