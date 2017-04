Italie: elle achète un bébé 20 000 euros puis le rend, parce qu'il est métis La fausse mère et la mère biologique ont été arrêtées après la dénonciation d'un agent de l'état-civil.

Le bébé a été confié à des religieuses En découvrant l'enfant métis, trois jours plus tard, elle n'avait pas trouvé comment expliquer cette couleur de peau à son entourage et l'avait rendu à sa mère biologique. Cette dernière, à son tour, a expliqué qu'elle n'avait pas souhaité garder la fillette née d'une courte relation avec un Malien. C'est d'ailleurs chez ce dernier, qui travaille comme médiateur culturel à Rome, que les policiers ont retrouvé l'enfant. Après avoir simulé une grossesse, une Italienne de 35 ans a acheté 20.000 euros le bébé qu'une jeune Roumaine venait de mettre au monde. Les enquêteurs ont été alertés par un agent d'état-civil de Latina, au sud de Rome : les deux femmes lui avaient demandé, en février, par téléphone, comment enregistrer un bébé né à la maison, mais elles ne s'étaient pas présentées au rendez-vous.Lorsque les policiers sont venus lui demander des explications, la «fausse» mère a avoué: son compagnon était en prison, elle venait de subir deux fausses couches et avait acheté sur internet des ventres en latex pour simuler une grossesse.En découvrant l'enfant métis, trois jours plus tard, elle n'avait pas trouvé comment expliquer cette couleur de peau à son entourage et l'avait rendu à sa mère biologique. Cette dernière, à son tour, a expliqué qu'elle n'avait pas souhaité garder la fillette née d'une courte relation avec un Malien. C'est d'ailleurs chez ce dernier, qui travaille comme médiateur culturel à Rome, que les policiers ont retrouvé l'enfant.Les deux femmes ont été arrêtées ainsi qu'un Marocain ayant servi d'intermédiaire. Le bébé a été confié à des religieuses en vue d'une adoption, mais il pourrait retourner chez son père biologique si ce dernier choisit de le reconnaître. source: leparisien.fr

