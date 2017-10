Italie : l’entraîneur du Torino s’explique sur le cas Mbaye Niang

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Octobre 2017 à 14:51 | | 0 commentaire(s)|

L’entraîneur du Torino, Sinisa Mihajlovic, qui n’a pas fait jouer l’attaquant sénégalais Mbaye Niang lors de la victoire face à Cagliari (2-1), s’est prononcé sur sa décision de le laisser sur le banc. En conférence de presse, Mihajlovic, qui avait vivement critiqué son joueur la semaine dernière, a déclaré que ce n’était pas une punition et que Niang devrait grandir.

« Mbaye Niang a été hué par le public à sa sortie (lors de la défaite à domicile 1-0, la semaine dernière face à Rome, NDLR). Je ne suis pas satisfait de Niang, il ne se donne pas assez. Même avec l’arrivée de Iago Falqué, il savait qu’on comptait sur lui », s’était désolé l’entraîneur du Torino, Sinisa Mihajlovic, il y a une semaine.



Après les critiques, Mihajlovic est revenu sur sa décision de mettre l’attaquant sénégalais sur le banc. « C’est un garçon spécial qui a les qualités pour bien faire et je sais qu’il le fera. J’ai du procéder à des changements lors des derniers matchs, parce que nous étions trop prévisibles avec nos 4 attaquants. On ne s’est créé aucune occasion de but. J’ai renforcé la défense. Mais je suis convaincu que Mbaye Niang redeviendra le joueur qu’il était au Milan Ac« , a affirmé l’ancien entraîneur du Sampdoria et du Milan Ac, relayé par Les Echos. L’actuel coach du Toro poursuit en arguant que : « Niang sait qu’il doit grandir, mais je peux vous garantir que nous n’avons pas jeté notre argent en le recrutant ».

Mbaye Niang devra donc se donner à 200% s’il veut récupérer sa place de titulaire à Turin, dans un secteur offensif très garni avec Iago Falqué, Adem Ljajic et le redoutable buteur, Andrea Belloti.



