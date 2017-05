Italie: un Sénégalais tué après une course-poursuite avec la police

Il était âgé de 53 ans et aurait tué après une course-poursuite par la police qui dément la version des ressortissants sénégalais témoins du drame.



D’après la police Italienne, notre compatriote est mort d’un arrêt cardiaque après sa chute.



M. Niang résidait en Italie depuis 1993 et vivait avec ses deux enfants selon la chaîne de télévision, Canale .



Horizon sans Frontières regrette ce décès, partage la douleur de la famille, des peuples de la diaspora et du Sénégal et exige que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame.



